Секреты браузера
Помимо всего можно «пошаманить» в самом браузере. Давайте посмотрим, что можно сделать для улучшения работы Яндекс.
О том, как ускорить Chrome, рассказано и показано в следующем видео:
Включить...
Как отключить показ истории в браузере
Вне зависимости от того, какое приложение человек использует для выхода в интернет, браузер всегда сохраняет историю. В таком случае каждый владелец Айфона хочет...
A Chrome-based browser with many surprises
Torch Browser is an alternative web browser that integrates social features, video and audio downloading via streaming and a BitTorrent client.
Based on Google...
Плюсы и минусы
Сервис способен порадовать массой преимуществ и лишь минимальным количеством недостатков. Предлагаем более подробно рассмотреть и те, и другие перед тем как скачать Windscribe VPN.
Плюсы:
малый...